Eishockey-Oberliga: EG Diez-Limburg fordert das Spitzen-Trio heraus

Die Rückfahrt bot genug Zeit, um das Geschehene bei gedrückter Stimmung aufzuarbeiten. „Ich war am Mittwochvormittag erst um 11 Uhr wieder zu Hause“, schildert Marius Riedel, welche Ausmaße die Auswärtsfahrt der EG Diez-Limburg zur Partie bei den Rostock Piranhas annahm. 27 Stunden lang befand sich der Eishockey-Oberligist auf Achse. Was stand unter dem Strich? Null Punkte und eine 0:7-Niederlage beim Tabellenvorletzten der Oberliga Nord. „Das hört sich natürlich krass an, aber wir waren keine sieben Tore schlechter. Es kam an diesem Abend alles zusammen“, resümiert der Trainer die Partie an der Ostseeküste.