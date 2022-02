Eishockey-Oberliga: Drei weitere Termine für Nachholspiele ins Auge gefasst – Kurzfristige Anpassungen und Veränderungen – Nach dem Ende der Hauptrunde entscheidet die Quotientenregelung über die Rangfolge in der Tabelle

Angesichts zahlreicher Spielausfälle wegen Corona und fehlenden terminlichen Möglichkeiten diese alle nachzuholen, haben Verantwortliche der Vereine sowie die Ligenleitung beim in München sitzenden vor den Mitte März startenden Playoffs eine Änderung der Wertung der Hauptrundenspieltage beschlossen: Die Tabelle wird nunmehr nach dem Ende der Hauptrunde anhand des Punktedurchschnitts pro gespieltem Spiel ermittelt. Die EG Diez-Limburg wird bei dieser Quotientenregelung unter „normalen Umständen“ nicht um die mögliche Play-down-Runde umhinkommen, nachdem das Team von Trainer Jan Pantkowski zuletzt bei neun Begegnungen lediglich zwei mickrige Pünktchen dem ohnehin übersichtlichen Konto zufügen konnte. Ob es überhaupt einen Absteiger geben wird? „Das steht in den Sternen“, konnte auch der Sportliche Leiter der EGDL, Arno Lörsch, diese Frage nicht beantworten und schloss aufgrund des kolportierten Interesses aus Duisburg und Braunlage an einer Teilnahme an der Oberliga auch eine Aufstockung des Feldes auf 16 Mannschaften nicht aus.