Hamburg/Diez

Was für ein Wochenende für die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Oberliga Nord. Die Rockets behalten die Pre-Play-Offs, zu dem die Plätze 7 bis 10 nach der 48 Begegnungen umfassenden Hauptrunde berechtigen, fest im Visier. Nach dem 6:4 (1:0; 2:3; 3:1)-Erfolg am Freitagabend gegen die Icefighters aus Leipzig (wir berichteten aktuell) feierten die Raketen rund 45 Stunden später beim Tabellendritten Crocodiles Hamburg einen beachtlichen 5:3 (0:2; 3:1; 2:0)-Sieg und tüteten gegen bärenstarke Konkurrenz aus der oberen Tabellenhälfte die optimale Ausbeute ein.