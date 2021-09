Eishockey: Oberligist EGDL trotzt im Test personellen Problemen und besiegt niederländisches Topteam Hijs Hockey Den Haag mit 5:4 nach Verlängerung

Eine gelungene Generalprobe vor dem Auftakt der Eishockey-Oberliga Nord legte die EG Diez-Limburg mit dem 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) nach Verlängerung gegen das niederländische Topteam Hijs Hockey Den Haag hin. Die ursprünglich für Sonntagabend geplante Partie in Höchstadt wurde von den Verantwortlichen der Rockets angesagt, da einige angeschlagene Akteure eine Verschnaufpause benötigen. Los geht der Reigen der Ligaspiele am kommenden Sonntag mit dem Gastspiel der Hannover Indians am Diezer Heckenweg.