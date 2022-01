Das macht Lust auf mehr: In einem engen Spiel präsentierte sich die EG Diez-Limburg am Freitagabend lange Zeit auf Augenhöhe mit den Icefighters Leipzig und musste sich am Ende nur knapp mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Das Auftreten des Teams vom Heckenweg in Sachsen sollte aber Mut machen und Selbstbewusstsein geben, wenn es am Sonntagabend in eigener Halle gegen den Tabellenführer Saale Bulls Halle jedoch nicht einfacher wird.