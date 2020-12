Diez

Die EG Diez-Limburg hat am späten Dienstagabend gegen die Hamburg Crocodiles (Endstand: 1:4) ihr zehntes Saisonspiel in der Eishockey-Oberliga Nord absolviert. Eine erste Zwischenbilanz zeigt, dass für einen Neuling wie die EGDL die Bäume sprichwörtlich nicht in den Himmel wachsen, zuletzt gingen die Raketen viermal hintereinander leer aus und zogen bis dato bei sämtlichen ihrer bisher vier Heimspiele den Kürzeren. Wir nehmen vor dem Kräftemessen mit den Saale Bulls Halle (Sonntag, ab 18 Uhr, am Heckenweg), die Gründe unter die Lupe.