„Eine Spielklassenreform erst mit den Vereinen besprechen“: Axel Rolland, der Vorsitzende des Fußballkreises Birkenfeld, im Interview

In den Kreisen des Südwestdeutschen Fußballverbandes werden gerade die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Am Freitag haben die Vereine des Kreises Bad Kreuznach bei ihrem Kreistag erneut Thomas Dubravsky zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Im Kreis Birkenfeld steht der Kreistag in gut vier Wochen an. Dort stellt sich Axel Rolland erneut zur Wahl des Vorsitzenden des Kreisausschusses. Grund genug, um mit dem Kreisvorsitzenden ein Interview zu führen. Im Gespräch mit der Nahe-Zeitung äußert sich Rolland unter anderem zum Kreistag Bad Kreuznach, zu diversen Anträgen und zum Vorschlag einer Spielklassenreform samt der Wiedereinführung des Reservespielbetriebs.