„Eine kleine Angst bleibt“: Lölling will Spiele in Peking trotzdem genießen – Weltcup-Saison abgehakt

Gerade mal ein halbes Jahr nach der Schlussfeier in Tokio wird an diesem Freitag schon wieder das olympische Feuer entzündet. In Peking wetteifern von da an die besten Wintersportler der Welt zwei Wochen lang auf Schnee und Eis um Medaillen. So auch Jacqueline Lölling im Skeleton-Wettkampf der Frauen, dessen vier Läufe in der kommenden Woche in der Nacht zum Freitag ab 2.30 Uhr sowie am Samstag ab 13.20 Uhr unserer Zeit ausgefahren werden. Dabei hält die Pilotin auf der anderen Seite des Planeten nicht nur die Fahnen ihres Heimatortes Brachbach hoch, sondern als einzige Starterin aus Rheinland-Pfalz auch die eines ganzen Bundeslandes.