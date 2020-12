Kreis Bad Kreuznach

Das, was viele Fußballer befürchtet haben, ist also eingetreten. Schon am ersten Pflichtspielwochenende in der Nahe-Region hat das Coronavirus dafür gesorgt, dass der Spielplan nicht komplett durchgezogen werden konnte. Vier Kreispokalspiele und zwei Verbandspokalpartien mussten abgesetzt werden. Allerdings gibt es bisher erst einen bestätigten Coronafall.