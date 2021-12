Oft machen ja die kleinen Begebenheiten deutlich, wie es um das Große und Ganze bestellt ist. So hat Alfons Schmitt zuletzt nicht schlecht gestaunt, als er ein Schreiben seines Wasserversorgers in der Post gefunden hat. Der bat den Vorsitzenden des SV Mayschoß darum, doch bitte einmal den Zählerstand im Vereinsheim des kleinen Klubs an der Ahr abzulesen und ihm den Stand mitzuteilen.