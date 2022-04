Die Stimmung im Londoner „Ally Pally“ ist legendär. Wenn die besten Dartspieler um die Jahreswende ihren Weltmeister ermitteln, werden sie vom Publikum frenetisch gefeiert. Einen Hauch dieser ganz besonderen Atmosphäre erhoffen sich die Initiatoren auch für die Rotenfelser Darts-Open, die am 26. und 27. August in der Norheimer Rotenfelshalle steigen werden. „Wir möchten ein Stück Ally Pally in Norheim haben“, sagt Patrick Rusch.