Pierre de Coubertin war Pädagoge und Sportfunktionär und ging als Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit in die Geschichte ein. Wenn nun alljährlich die Pierre-de-Coubertin-Medaillen vergeben werden, dann deckt der Preis natürlich die Bereiche Schule und Sport ab. Mit der Auszeichnung ehrt der Landessportbund (LSB) engagierte Abiturienten. In Jakob Suermann gehört im Jahr 2021 ein junger Mann vom Paul-Schneider-Gymnasium (PSG) in Meisenheim zu den Preisträgern.