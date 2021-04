Es ist Jahr für Jahr eine enorme Herausforderung: Gleich zum Saisonstart, quasi beim ersten Wettkampf, geht es für die ambitionierten Slalomkanuten um alles. So ist das auch im Corona-Jahr 2021: Von Freitag bis Sonntag kämpfen Joshua Dietz vom RKV Bad Kreuznach und Maxi Dilli vom VfL Bad Kreuznach in Markkleeberg um die Aufnahme in die U23-Nationalmannschaft und damit um die Teilnahme an internationalen Großereignissen.