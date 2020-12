Ehrenamtsserie: Frühes Vorbild motiviert Hermann Krings zu jahrzehntelangem Einsatz

Kreisgebiet

Der Amateursport steht derzeit still. Weder in Hallen noch auf den Freiluftplätzen der Region sind im Moment Trainingseinheiten, Wettkämpfe oder dergleichen erlaubt. Der Gesellschaft fehlt dementsprechend ein wichtiger Teil des alltäglichen Lebens, der für viele Menschen unersetzlich ist. Im Normalfall sind es die unzähligen Ehrenamtler im Land, die das Vereinsleben und das Ausüben des Amateursportes aufrechterhalten oder besser noch, überhaupt erst möglich machen. Da in der aktuellen Situation alles stillsteht, wollen wir die Gelegenheit nutzen, um verdiente Ehrenamtler der Region vorzustellen und das große Engagement dieser Personen, stellvertretend für alle Ehrenamtler, zu würdigen.