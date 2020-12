Neuwied

Dass sie am Ende dieser gemeinsamen Videokonferenz bereits alle Fragen geklärt haben und bereits wissen, mit welchen Ligazusammensetzungen und welchem Modus in der Saison 2020/ 2021 in Westdeutschland Eishockey gespielt wird, war das unwahrscheinlichste Szenario. Nach knapp zwei Stunden gingen die Vertreter aus Vereinen, die unter der Fahne des Eishockeyverbandes Nordrhein-Westfalen (EHV NRW) die schnellste Mannschaftssportart der Welt ausüben, und die Verbandsverantwortlichen schließlich aber ungefähr bei dem Stand wieder auseinander, auf dem sie sich zu Beginn getroffen hatten.