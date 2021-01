EGDL-Heimsieg dank Überzahl und Abseitstor

Diez

Nach erheblichen Anlaufproblemen auf eigenem Eis in dieser Saison in der Eishockey-Oberliga Nord kommt die EG Diez-Limburg am Heckenweg immer besser in Tritt. Nach den Erfolgen gegen die Black Dragons Erfurt und den Herner EV gelang dem Aufsteiger gegen die Icefighters Leipzig der dritte Heimdreier in Folge. Das Team von Arno Lörsch setzte sich am späten Freitagabend mit 6:4 (1:0; 2:3; 3:1) gegen die Icefighters Leipzig durch. Die Hausherren profitierten von zwei Überzahltoren und durchaus auch dem einen oder anderen Pfiff der Schiedsrichter, der den Gästen nicht behagte.