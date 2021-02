EGDL-Coach Riedel: Mit unserem Team ist einiges möglich – Diez-Limburg fordert den Tabellenzweiten aus Tilburg heraus

Den Herner EV konnte die EG Diez-Limburg bereits genauso bezwingen wie die Crocodiles Hamburg. Partien wie diese zeigen, dass in der Eishockey-Oberliga Nord niemand unschlagbar ist und der Aufsteiger von Lahn bei weitem nicht so weit von den Oberliga-Urgesteinen entfernt ist, wie es die Verantwortlichen seit Saisonbeginn immer wieder predigen. Mit der Konstanz tun sich die Rockets noch schwer, aber der Einzug in die Pre-Playoffs scheint allemal realistisch zu sein, wenn es der Mannschaft in den nächsten Wochen gelingt, in den wichtigen Partien gegen die direkten Kontrahenten wie die Rostock Piranhas, den Krefelder EV oder den Herforder EV satt zu punkten.