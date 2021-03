EGDL will sich in Köpfe der Gegner einbrennen: Drei Rockets-Heimspiele binnen fünf Tagen

Für die Ostereier-Suche bleibt Spielern und Trainerstab der EG Diez-Limburg nicht viel Zeit. Mit drei Heimspielen an diesem Donnerstag ab 20 Uhr gegen die Hannover Indians, am Ostersamstag ab 20 Uhr gegen die Leipzig Icefighters und am Ostermontag ab 18.30 Uhr erneut gegen die Hannover Indians schließen die Rockets ihre erste Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Nord ab. „Ich erwarte drei enge Spiele, in denen wir ein Zeichen für die Pre-Play-offs setzen wollen“, sagt Trainer Marius Riedel. Es könnte sich lohnen, sich in die Köpfe von Leipzig und Hannover einzubrennen, denn die Sachsen und die Niedersachsen sind zwei der potenziellen Gegner im Kampf um den Viertelfinaleinzug am nächsten Mittwoch.