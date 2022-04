Diez

EGDL verliert Stammkeeper Jan Guryca

Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg muss bei seinen für Außenstehende schleppend anmutenden Planungen für die kommende Runde einen Tiefschlag hinnehmen: Stammkeeper Jan Guryca (Foto), Garant für so manchen der eher seltenen Siege der Rockets, wird in der kommenden Runde nicht mehr das Gehäuse des Teams vom Heckenweg hüten. Er hinterlässt große Fußstapfen, die der Verein erst einmal adäquat füllen muss. „Ich habe mich dazu entschieden wieder den Schritt in die Regionalliga zu gehen, damit ich meine berufliche Veränderung inklusive Umzug nach Köln, Familie und Eishockey weiter unter einen Hut bekomme“, so der langjährige Bad Nauheimer.