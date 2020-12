Hamm

Das war zu wenig für ein Halbfinale: Eishockey-Regionalligist EG Diez-Limburg verlor Spiel zwei der Serie bei den Eisbären in Hamm mit 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). Die erste Begegnung hatte die EGDL noch mit 6:2 für sich entschieden. Die Gastgeber verdienten sich diesen Erfolg, weil sie über 60 Minuten die bessere Mannschaft waren. Für die Rockets gilt es nun, am kommenden Freitag im nächsten Halbfinal-Heimspiel am Diezer Heckenweg wieder zurück in die Spur zu finden.