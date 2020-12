Bad Nauheim

Eine 4:5-Niederlage beim DEL2-Ligisten Rote Teufel Bad Nauheim klingt auf den ersten Blick nach einem starken Ergebnis für den Eishockey-Oberligisten EG Diez-Limburg. Aber es war eben auch nur ein Testspiel. Und so ordnete auch Arno Lörsch, Trainer des Aufsteigers, das Ergebnis schnell ein: „Lassen wir das Ergebnis mal beiseite, das ist in Vorbereitungsspielen nicht wichtig.“ Was dennoch blieb, war ein guter Eindruck, den die neu formierte Rockets-Mannschaft in der Kurstadt hinterließ.