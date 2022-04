Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg hat nach langer Funkstille die erste von vielen Personalien geklärt. In Gegensatz zu Stammkeeper Jan Guryca, der künftig das Trikot der Neuwieder Bären trägt, wird der 21-jährige Verteidiger Lorenzo Valenti auch in der kommenden Saison am Diezer Heckenweg dem Puck hinterherjagen.