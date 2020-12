EGDL verkauft sich trotz Niederlage teuer: Rockets verlieren ohne Reed, Lavallee, Guryca und Seifert in Herne

Herne/Diez

Dreimal hat Richard Mueller mit den Eisbären Berlin die deutsche Meisterschaft gewonnen, im Jahr 2008 trug der Deutsch-Kanadier dazu bei, dass sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Vancouver qualifizierte. „So ein Mann kann eben den Unterschied ausmachen, ihn bekommst du nicht komplett ausgeschaltet“, sagte Michael Schmidt, Sprecher der EG Diez-Limburg, über den ehemaligen DEL-Profi, und bezog sich damit vor allem auf die Aktion in der 51. Minute der Oberliga-Partie zwischen dem Herner EV und der EG Diez-Limburg. Mit all seiner Routine schoss Mueller von hinter dem Tor Rockets-Schlussmann Louis Busch an, erzielte das 4:3 und brachte den HEV somit auf den Weg zum auf dem Papier schließlich deutlichen 6:3-Endstand. „Wir standen heute bis in die Endphase hinein dicht vor einer Sensation und können trotz der Niederlage zufrieden sein“, fasste Schmidt zusammen.