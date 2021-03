Die EG Diez-Limburg musste sich in der Eishockey-Oberliga Nord am Freitagabend den Hannover Scorpions mit 3:6 (0:2; 2:2, 1:2) geschlagen geben. Die Rockets schnupperten phasenweise an einer Überraschung, aber am Ende setzte sich die Qualität des Tabellenführers durch.