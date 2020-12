Diez

Der nächste Test ist gespielt, die nächsten wertvollen Erfahrungen sind gesammelt: Auch beim Heimspiel gegen den etablierten Nord-Oberligisten Herner EV konnte Aufsteiger EG Diez-Limburg über weite Strecken der Partie sehr gut mithalten. Die Rockets können, so hat es den ersten Anschein, das Tempo in der neuen Spielklasse mitgehen – wenngleich das 1:4 auf heimischem Eis auch gezeigt hat: Es liegt in den kommenden Wochen noch Arbeit vor dem Team des erfahrenen Trainers Arno Lörsch.