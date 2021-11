Drei Zähler holte die EG Diez-Limburg am Wochenende in der Eishockey-Oberliga Nord. Dem respektablen 2:3 nach Verlängerung am Freitag gegen die Icefighters Leipzig (wir berichteten aktuell) ließ das Team vom Heckenweg am Sonntagabend einen 5:4 (2:0, 1:0, 1:4, 1:0)-Auswärtssieg beim ESC Moskitos Essen folgen – da kann man nicht meckern. Nach komfortabler 3:0-Führung letztlich ein unnötiger Punktverlust.