Diez

Natürlich hatten sie sich darauf eingestellt, dass es nach dem Aufstieg in die Eishockey-Oberliga Nord mehr Niederlagen zu verdauen geben wird als in den erfolgreichen Regionalliga-Jahren. Und trotzdem fühlt sich die Situation für die EG Diez-Limburg noch etwas ungewohnt an, an einem Wochenende – so wie zuletzt gegen Herford (8:7) und Krefeld (2:7) – 14 Gegentore zu kassieren.