Obwohl durch den Beschluss der DEB-Oberen, die Abstiegsrunde auszusetzen, für die in den hinteren Tabellenregionen festgenagelten Teams die Saison quasi gelaufen ist und sie auch, sofern die Vereinsführungen dies wünschen und eine Lizenz beantragen, auch in der kommenden Saison der Eishockey-Oberliga angehören, will Jan Pantkowski, der ehrgeizige Trainer der EG Diez-Limburg, partout nichts davon hören, dass seine Rockets die Runde nun doch locker austrudeln lassen könnten.