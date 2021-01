EGDL feiert ersten Heimsieg seit dem 6. März

Diez

„Mitte Januar werden wir konkurrenzfähig sein“, hatte Michael Schmidt, Sprecher der EG Diez-Limburg, bereits im Dezember mitten in der Niederlagenserie der Rockets mit sieben verlorenen Partien am Stück prophezeit. Mit dem Heimspiel gegen die Black Dragons Erfurt am Freitagabend scheint die Mannschaft von Arno Lörsch den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Im neunten Oberliga-Auftritt am geisterhaft anmutenden Heckenweg feierte der Aufsteiger den lang ersehnten ersten Dreier. Diez-Limburg setzte sich gegen die Thüringer mit 6:4 (2:1; 2:2; 2:1) durch und hält damit Anschluss an die Plätze sieben bis zehn, die nach der Hauptrunde zur Teilnahme an den Pre-Play-off-Spielen berechtigen.