Diez

Die Hoffnungen auf einen Sechs-Punkte-Auftakt in der Eishockey-Oberliga Nord haben sich für die EG Diez-Limburg nicht erfüllt. Nach dem 5:3-Auswärtssieg in Krefeld (wir berichteten) unterlagen die Rockets am Sonntagabend in eigener Halle gegen den Mitaufsteiger Herforder EV mit 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). Die 60 Minuten am Heckenweg machten deutlich, dass die Mannschaft nach ihrem Umbruch noch Zeit benötigt, um sich zu finden.