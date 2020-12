Diez

Die packende Halbfinal-Serie zwischen der EG Diez-Limburg und den Eisbären Hamm geht in die nächste Runde: Die Rockets wollen mit einem Heimsieg am Diezer Heckenweg in der Best-of-Five-Serie wieder in Führung gehen. Die Westfalen haben in sozialen Netzwerken angekündigt, hingegen mit mindestens vier Fanbussen anzureisen. Die Partie am Freitagabend beginnt um 20.30 Uhr, Spiel vier steigt dann am Sonntag in Hamm (18.30 Uhr). Auch die Raketen werden hierfür wieder einen Fanbus einsetzen.