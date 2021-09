Plus Diez EG Diez-Limburg testet am Wochenende zweimal Ein Heimspiel mit Zuschauern: Die EG Diez-Limburg (hier versucht Routinier Kevin Lavallee die Hartgummischeibe im Herner Gehäuse unterzubringen) empfängt am Freitagabend um 20 Uhr den Süd-Oberligisten Höchstadt Alligators am Heckenweg. In der Halle gilt für alle Geimpften und Genesenen: Keine Maskenpflicht, keine Abstände, keine Obergrenze bei der Zuschauerzahl. Am Sonntag sind die Rockets dann beim DEL2-Team EC Bad Nauheim zu Gast (18.30 Uhr).

60 Minuten in Dinslaken, 20 Minuten im niederländischen Geelen – mehr Eindrücke im Wettkampf konnte der neue Rockets-Trainer Jeffrey van Iersel bisher noch nicht sammeln. Und doch hat er schon eine Menge gesehen. „Vor allem, dass wir viel Qualität im Kader haben“, sagt der Niederländer. Das Kaliber am Wochenende wird jedoch zweifelsohne ein anderes als zuletzt in Dinslaken und Gelen sein. „Wir werden unter Druck geraten, müssen viel schneller Entscheidungen treffen und dennoch in unserem Spielplan und System bleiben. Aber wir haben zuletzt sehr viele gute Ansätze gezeigt. Das Tempo hat mir gut gefallen.“ Foto: Andreas Hergenhahn