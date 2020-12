Rhein-Lahn

Keinen Schritt weiter gekommen ist Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg auf juristischem Parkett. Der Verein, dem in der vergangenen Woche vom rheinland-pfälzischen Ministerium des Innern und für Sport aus buchstäblich heiterem Himmel jeglicher Trainings- und Spielbetrieb untersagt worden war (wir berichteten), hatte per Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz eine Aufhebung dieser drakonischen Entscheidung erwirken wollen – bisher zum Leidwesen der Funktionäre vom Heckenweg ohne den gewünschten Erfolg.