Ist das nach Tagen des Albtraums der erste Schritt in Richtung „Happy End“ für die EG Diez-Limburg? Am späten Donnerstagnachmittag erreichte die Macher des Vereins eine freudige Nachricht aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium. Dieses erteilte darin den Rockets eine vorläufige Ausnahmegenehmigung, wieder in der heimischen Eissporthalle am Diezer Heckenweg zumindest wieder trainieren zu dürfen. Da wurde erst mal kollektiv durchgeschnauft bei Spielern, Verantwortlichen und Anhang der Rockets.