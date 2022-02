EG Diez-Limburg kehrt noch nicht aufs Eis zurück: Dienstag-Partie in Hamm fällt aus

Der Termin-Wirrwarr in der Eishockey-Oberliga Nord geht unvermindert weiter. Für Dienstagabend war in der dritthöchsten Liga ursprünglich ein kompletter Spieltag angesetzt.

Frühzeitig musste die Ligenleitung jedoch bereits vier Begegnungen absagen. Dass die zuletzt über eine Woche von Corona ausgebremste EG Diez-Limburg zum Kellerduell bei den Eisbären in Hamm antritt, war lange zumindest äußerst fraglich. Dann aber verfügte der DEB, dass sich die Rockets doch nicht gen Westfalen aufmachen müssen und setzten auch diese Begegnung ab. Allmählich kann nicht mehr von einem fairen Wettbewerb gesprochen werden. Die EGDL hofft, ab Freitag wieder auf das Eis und in den Spielbetrieb zurückkehren zu können. Dann soll es am heimischen Heckenweg zum Kräftemessen mit den Icefighters aus Leipzig kommen.