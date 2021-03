Die Kniebeschwerden waren offenbar doch schmerzhafter als erhofft: Der Eishockey-Oberligist EG Diez-Limburg musste am Dienstagabend bei den Rostock Piranhas auf Torjäger Cheyne Matheson verzichten und kassierte an der Ostseeküste eine enttäuschende 0:7 (0:2; 0:3; 0:2)-Niederlage gegen zuvor fünfmal in Serie unterlegene und mit nur 13 Feldspielern angetretene Raubfische.