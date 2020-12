Bad Ems

Nach vierjähriger intensiver und guter Zusammenarbeit mit dem TuS Bannberscheid werden die Handballer der Turnvereins Bad Ems in der nächsten Saison wieder „alleine“ auf Tore- und Punktejagd gehen. Nach dem Rückzug der Bannberscheider (wir berichteten ausführlich) haben die Verantwortlichen in der Kurstadt fortan die Zügel wieder alleine in der Hand und sind gefordert, an die Erfolge der jüngeren Vergangenheit anzuknüpfen.