„Du musst das Ding drücken“: Als Achim Hub dem SC Idar den Titel aus den Händen und den SC Birkenfeld zur Kreismeisterschaft schoss

Hallenfußball-Kreismeisterschaften haben den Ruf, weniger wichtig, weniger wertvoll und weniger interessant zu sein als die Titelkämpfe in Idar-Oberstein oder in den Verbandsgemeinden. Verdient haben die Duelle auf Kreisebene den Ruf eigentlich nicht, denn in den Jahren seit 1988 garantieren die Siegerteams des Kreises meist besseren Fußball als bei den VG-Turnieren – und spannend und emotional sind die Titelkämpfe ganz häufig ebenfalls. So war es auch 1993, als der SC Birkenfeld sich zum ersten Mal die Krone im Kreis Birkenfeld aufsetzte. 30 Sekunden vor der Schlusssirene hatte sie nämlich noch der SC Idar-Oberstein in der Hand – doch dann gab es Eckstoß für den SC Birkenfeld...