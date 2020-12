Halle an der Saale

Die EG Diez-Limburg musste am Sonntagabend in der Eishockey-Oberliga Nord zum dritten Mal in Folge dem Gegner zu drei Punkten gratulieren. Die Mannschaft von Arno Lörsch verlor mit 1:5 (0:1; 1:1, 0:3) bei den „Saale Bulls“ Halle. „Im ersten und zweiten Drittel haben wir es gut gemacht und die Partie offen gestaltet. Als uns am Ende die Zeit ausging, liefen wir in ein paar Konter. Das hat Halle stark ausgenutzt“, resümierte Lörsch.