War die 3:5-Heimniederlage der EG Diez-Limburg am vergangenen Sonntagabend gegen die Hammer Eisbären der letzte Auftritt der Rockets in dieser Saison in der Eishockey-Oberliga Nord? Nachdem drei Spieler der Lahnstädter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, droht den Puckjägern vom Diezer Heckenweg nun das vorzeitige Aus für diese Spielzeit – und das ausgerechnet kurz vor dem Beginn des Jahreshöhepunkts.