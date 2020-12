Region

In Krisensituationen rücken die Menschen sinnbildlich zusammen, helfen einander und zeigen verstärkt Solidarität. Dieses Phänomen ist auch in Zeiten des Coronavirus zu beobachten. Der Sport kann dabei eine wichtige Rolle einnehmen, um die soziale Verantwortung, die jeder einzelne hat, verstärkt hervorzuheben. Drei Beispiele aus dem Westerwald zeigen, wie sich Sportvereine mit dem Thema Solidarität auseinandersetzen, sich mit starken Ideen in ihren Orten oder in ihrer Umgebung einbringen und auf diesem Wege Menschen helfen, die von der Krise besonders betroffen oder durch diese eingeschränkt sind.