Noch am Sonntag war die Rede von einer Verlegung in den Juni, aber jetzt steht fest, dass die acht besten deutschen Luftgewehr- und Luftpistole-Bundesliga-Mannschaften doch wie ursprünglich terminiert am 5. und 6. Februar ihre Meister ermitteln werden. Dann allerdings nicht in Neu-Ulm, sondern auf der altehrwürdigen Olympia-Anlage von 1972 in München-Garching.