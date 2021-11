In der Nacht auf Montag könnte so mancher Anwohner rund um den Sonnenhof in Hilgenroth aus dem Schlaf gerissen worden sein. Denn neben der erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass sich Jugendliche einen Halloween-Streich erlaubten, wurde im Gemeinschaftshaus des 300-Seelen-Örtchens zwischen Altenkirchen und Hamm am vergangenen Sonntagabend ausgiebig gefeiert – und das aus doppeltem Grund.