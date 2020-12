DM-Absage trifft Titelverteidiger Vogel

Bad Kreuznach

Das am Wochenende geplante Multisport-Event des Deutschen Turner-Bundes fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das trifft auch die Trampolinturner, die in Düsseldorf ihre Deutschen Meister ermitteln wollten. „Der Ausfall ist sehr schade“, sagt Steffen Eislöffel, Cheftrainer des MTV Bad Kreuznach und des Bundesstützpunkts. Er ergänzt: „Solche Veranstaltungen, bei denen alle olympischen Disziplinen zusammenkommen, erzeugen immer große Aufmerksamkeit. Das hätte uns gutgetan. Allerdings wäre es auch schwer vermittelbar gewesen, dass sich das ganze Land im Lockdown befindet und Turner aus allen Teilen Deutschlands zusammenkommen. Somit sind nun alle unsere Wettkämpfe in diesem Jahr ausgefallen.“