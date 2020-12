Kastellaun/Spesenroth

Landesmeisterschaften im nahezu kompletten Rhein-Hunsrück-Kreis – im Distanzreiten werden am Samstag und Sonntag etliche Gemarkungen zwischen Kirchberg und Emmelshausen „abgeklappert“. Start und Zielort ist Kastellaun. Insgesamt 25 Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nehmen an den Landesmeisterschaften teil. Das Besondere: Nur Frauen sind am Start.