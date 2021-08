Bei den Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz/Saarland im Distanzreiten mit dem Start- und Zielort in Roth bei Kastellaun hat die vermeintliche Siegerin Josephine Zirwes aus Simmern ihren Titel aberkannt bekommen, obwohl sie als Schnellste nach dem Zwei-Tages-Ritt durch den Hunsrück über 150 Kilometer (90 Kilometer am ersten, 60 Kilometer am zweiten Tag) im Ziel gewesen ist.