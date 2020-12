Dirk Zilles: Der erfolgreichste Pressesprecher im Frauenfußball

Wolfsburg

An diesem Wochenende hat Dirk Zilles ein wenig durchschnaufen können. Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Ab heute läuft der Countdown bis Weihnachten aber beim VfL Wolfsburg wieder. Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League – in diesem Jahr steht noch viel an für das erfolgreichste Frauenteam der vergangenen Jahre. Mittendrin ist Dirk Zilles, der 40-jährige Cochemer ist seit zwei Jahren Pressesprecher beim Frauenteam des VfL Wolfsburg. Früher war er Bankkaufmann an der Mosel und Mitarbeiter im Lokalsport bei der Rhein-Zeitung, heute ist er in ganz Europa unterwegs. Wir sprachen mit Dirk Zilles über die jetzige Zeit – und natürlich auch über die „alten“ Zeiten in seiner Heimat.