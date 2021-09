An dem Tag, an dem Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach Kanuslalom-Geschichte schrieb, eiferten ihr die besten Talente der Region dort nach, wo die Erfolgsgeschichte der 29-jährigen Olympiasiegerin ihren Anfang genommen hatte. Am Bad Kreuznacher Salinenwehr, an dem die frischgebackene Weltmeisterin – nie zuvor waren einer Slalomkanutin beide Triumphe innerhalb eines Jahres gelungen – oft genug trainiert hatte, ging es beim Herbstslalom des RKV Bad Kreuznach rund.