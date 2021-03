Die Rockets lassen zwei „Matchbälle“ liegen: Null-Punkte-Wochenende für die EG Diez-Limburg nach Niederlagen gegen Krefeld und Hamm

Die EG Diez-Limburg hat am letzten März-Wochenende gleich zweimal die Möglichkeit verpasst, den Einzug in die Pre-Play-offs der Eishockey-Oberliga Nord in Stein zu meißeln. Die Rockets erlebten beim Heimspiel-Doppelpack gegen den Krefelder EV und die Hammer Eisbären eine ernüchternde Bilanz von null Punkten gegen zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Trainer Marius Riedel nahm dennoch das Positive mit: „Wir versuchen, den Schwung aus dem letzten Drittel mitzunehmen und uns auf die Pre-Play-offs vorzubereiten.“