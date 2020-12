Brachbach

Der Blick nach vorne fällt momentan schwer, das ist auch bei Jacqueline Lölling so. „In der aktuellen Situation ist das alles noch sehr weit weg“, sagt die Skeletonpilotin aus Brachbach. Und die Gewinnerin des Gesamtweltcups und Weltmeisterin des Mixed-Teamwettbewerbs ergänzt: „Gerade bin ich erst mal froh, dass ich noch ein bisschen meine Pause genießen und mich erholen kann.“ Doch auch in der durch die Corona-Pandemie schwierigen Gegenwart werden Entscheidungen für die Zukunft getroffen. So steht fest, wie der Rennkalender für die Saison 2020/21 aussehen soll.